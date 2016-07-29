Ждем своих покупателей по адресу: ул. Полевая, 8. Контактные телефоны: приемная: 8 (7112) 21-52-77, отдел доставки: 8 (7112) 21-52-55; 25-05-37; 8-747-610-52-77; 8-777-340-90-90; 8-702-347-20-20.

Более 47 лет назад в Уральске свою работу начал «Уральский пивобезалкогольный завод», ныне преобразованный в АО «Нуржанар». И начинал завод свою деятельность именно с производства безалкогольных напитков. Уже чуть позже в 1971 году здесь была запущена линия по производству и розливу пива. С 1992 года завод освоил и начал производство минеральной воды. Тяжелее всего пришлось заводчанам именно в годы затяжного перестроечного кризиса. Жесткие условия конкуренции заставили искать руководство завода новые пути решения сезонности работы предприятия, и была введена в строй водочная линия. В это же время была запущена линия производство кваса, которая работает и сейчас. – Постепенная модернизация на заводе началась в 2004 году, было закуплено и установлено новое немецкое оборудование, которое позволяет получать высококачественный продукт с большим сроком хранения, – говорит. – Таким образом, нам удалось остаться «на плаву» и избежать сокращения штата сотрудников. Мы стремимся увеличить обороты производства за счет введения новых напитков. На сегодняшний день общая мощность завода составляет около 50 миллионов литров продукции в год. Мы выпускаем прекрасные безалкогольные напитки – хлебный квас, лимонад, питьевую газированную и негазированную воду и другие напитки. К слову, продукцию АО «Нуржанар» знают не только в нашей области, но и в близлежащих областях Казахстана и России, такие как Актюбинская, Атырауская, Самарская, Саратовская, Оренбургская и так далее.Продукцию компании «Нуржанар» любят и взрослые, и дети. Оно и понятно, ведь все напитки производятся на натуральном сырье, что не может не сказаться на вкусовых качествах продукции. – Мы не используем в производстве всей линейки продукции ни химических красителей, ни каких–либо искусственных вкусовых добавок, – говорит– Если нужно по рецептуре использовать сахар, то используем только его, а не заменитель аспартам, сахарин и тому подобное. Считаю, что если уж производить свою продукцию, то делать это нужно добросовестно. За качественную продукцию АО «Нуржанар» не раз получало награды. Так, на региональном конкурсе «Алтын сапа» в 2007 году продукция компании заняла 3 место, а в 2008 году по праву заняла 1 место.Время внесло свои коррективы, и производство постепенно продолжало модернизироваться и развиваться. В 2011 году была запущена линия по производству бутилированной питьевой воды. – Вода, которую мы используем в качестве сырья, берется из Дарьинской скважины, – говорит. – Прежде чем попасть на розлив, она проходит несколько этапов очистки. Вода полностью очищается от механических и химических примесей, а затем насыщается нужными и полезными для человека минералами. Совсем недавно АО «Нуржанар» закупило оборудование по озонированию воды, которое значительно улучшило качество и вкус воды. Отмечу, что весь процесс очистки полностью автоматизирован и управляется посредством компьютера. На сегодняшний день увеличен ассортимент продукции.Если раньше мы выпускали воду в пластиковых бутылях объемом 0,5 л - газированная, негазированная, 1,0 л - газированная, негазированная, 1,5 л - газированная, негазированная, 5 л - негазированная, то сейчас запустили розлив воды в 19–литровые бутыли. Каждая 19–литровая бутыль проходит тщательную очистку и многократную проверку на целостность. К слову, пластиковую тару 0,5 л, 1,0 л, 1,5 л и 5 л объема выдувают тут же на специальном аппарате из ПЭТ–форм. Легкие эргономичные пластиковые бутылки служат прекрасной тарой под розлив не только воды, но и хлебного душистого кваса и игристого лимонада.Технология производства и очистки воды в компании «Нуржанар» находится на особом контроле. Так, вода проходит обязательное лабораторное обследование на всех этапах очистки. – Ежедневно мы отбираем и контролируем каждую партию воды по микробиологическим и физико–химическим параметрам, – говорит. – Первый забор воды делается по поступлению воды в наши емкости, далее на каждой ступени очистки и в готовой продукции. Таким образом, мы отслеживаем весь путь воды от скважины до розлива в бутыли. Состав минеральных веществ должен быть полностью сбалансирован, так как их недостаток или излишек негативно скажется на здоровье человека. Могу сказать, что наша вода по показателям солевого состава является физиологически полноценной, а ее минерализация составляет 200–500 мг/л. Обязательное лабораторное обследование проходит вся продукция нашего завода, будь то квас, лимонад или другой напиток, которые тоже производятся на очищенной воде. Мы тщательно ведем контроль за санитарными условиями оборудования. На заводе предусматривается трехступенчатая мойка оборудования, которая проводится автоматически с применением обеззараживающих средств. Практически каждый этап на заводе отражается на компьютере, и в случае неполадок сразу поступит сигнал. Тем не менее после каждой очистки мы проводим обследование на чистоту и только после этого даем «добро» на начало нового процесса производства.Компания «Нуржанар» заботится не только о качестве, но и о доступности своей продукции. На базе завода открыт фирменный магазин, где каждый желающий сможет купить душистый хлебный квас, лимонад, питьевую воду и другие напитки на розлив и в таре различного объема. А также можно заказать воду в любом количестве и в любой упаковке на дом, в офис или на предприятия в любую точку города. – Мы хотим, чтобы наша продукция могла быть полезной и доступной каждому жителю нашей области, и прилагаем для этого все усилия. Приглашаем к сотрудничеству всех, кто ценит качество и ликвидность продукции, - говорит Рустам АХМЕТОВ.На правах рекламы.