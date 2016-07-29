Для решения проблем, с которыми ежедневно сталкиваются предприниматели, областная прокуратура решила провести опрос, где бизнесмены расскажут о том, с какими барьерами они сталкиваются, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prokuratura По словам начальника 1-го управления прокуратуры ЗКО Жаннура АХМЕТБЕКА, идея соцопроса среди бизнес-сообщества проводится для того, чтобы снизить давление со стороны контролирующих органов, защитить права предпринимателей в уголовных процессах и устранить административные барьеры при развитии предпринимательства. - Всего с начала года в прокуратуры области обратились 21 предприниматель, жалобы которых в основном сосредоточены на ущемление прав предпринимателей со стороны проверяющих органов. К примеру, в Жанибекском районе управление государственных доходов наложило на предпринимателя штраф в размере 16 млн тенге. Однако после прокурорского реагирования были выявлены ряд нарушений допущенных при проведении налоговой проверки. По итогам разбирательств сумма штрафа была снижена до 29 тысяч тенге, - пояснил Жаннур АХМЕТБЕК. - Сейчас совместно с региональной палатой предпринимателей мы открываем опрос на наших официальных интернет порталах. Также предприниматели могут прислать нам суть своей проблемы или какое-то предложение на электронный адрес: [email protected] или по телефонам горячей линии 50-79-62 и 8-747-163-25-20. Кроме того, по окончанию опроса будет организован круглый стол с представителями НПП, акимата, налогового органа, правоохранительных органов и предпринимателей, где все жалобы будут решены. Срок опроса пока неограничен. Фото Медета МЕДРЕСОВА