Конкурс на лучший логотип проводится с 26 июля по 15 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Руководитель отдела внутренней политики г.Уральска Нурлыбек ДАУМОВ сообщил, что у города есть герб, но нет логотипа. В конкурсе на лучший логотип города может принять участие любой желающий.
- Логотип должен отражать особенности города. Организатором и инициатором конкурса является акимат города Уральска, - сообщил Нурлыбек Даумов. - Итоги конкурса подведет конкурсная комиссия, в состав которой входят известные дизайнеры, художники, депутаты городского маслихата, члены Общественного совета, неправительственных организаций, представители средств массовой информации. Конкурс пройдет с 26 июля по 15 августа, итоги будут подводиться до 20 августа, затем они будут опубликованы на официальном сайте акимата города Уральска и в средствах массовой информации.
Также руководитель отдела УВП пояснил, что каждый участник может выставить неограниченное количество работ.
В заявке, присланной на конкурс должны быть указаны сведения: Ф.И.О. участника, электронный адрес, телефон для связи. Работы без указания этих сведений к конкурсу не допускаются.
Работы и заявки для участия в конкурсе направляются в адрес конкурсной комиссии по электронной почте [email protected]
. В теме письма указывается название конкурса.
- При подведении итогов конкурсная комиссия будет учитывать соответствие материала объявленным целям конкурса, новизну, оригинальность и качество исполнения представленной работы, возможность практического использования. При оценке представленных проектов конкурсная комиссия учитывает следующие критерии: содержание эскиза, техническое исполнение, глубина раскрытия темы, творческий подход, оригинальность и уникальность исполнения, запоминаемость, - пояснил Нурлыбек Даумов.
Техническое задание для участников конкурса:
1. Под логотипом подразумевается знак (символ), состоящий из текста и/или графики и отражающий основные особенности города Уральска. Типы представляемых на конкурс логотипов. Логотип может содержать слоган. Под слоганом подразумевается лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, эффектную формулировку. Идеи, воплощенные в логотипе и слогане, должны создавать благоприятный имидж города Уральска, формировать положительное восприятие и узнаваемость у населения Казахстана и стран зарубежья.
2.Требования, выдвигаемые к представляемым логотипам на конкурс:
- ассоциативность, универсальность, оригинальность, запоминаемость, выразительность, функциональность, лаконичность.
Требования, выдвигаемые к представляемым слоганам:
- отражение особенностей и сильных сторон города Уральска, лаконичность, стилизованность, оригинальность, легкость для чтения.
3. При разработке логотипа и слогана учитываются основополагающие функции:
- фактическая (отображение реальности);
- экспрессивная (одна из функций языкового знака, заключающаяся в способности выражать эмоциональное состояние говорящего, его субъективное отношение к обозначаемым предметам и явлениям действительности);
- импрессивная (создание чувственного впечатления, ощущения, воздействующее на чувство, особенного восприятия);
- поэтическая (выражение, воплощение творческого порыва);
- металингвистическая (единственный хранитель и излучатель передаваемой информации).
4. В состав логотипа, предоставленного на Конкурс, входят:
- черно-белое изображение логотипа (.jpeg, не более 300 кб);
- цветовое решение (цветовые решения) логотипа (.jpeg, не более 300 кб). Пропорции черно-белого изображения и его цветового решения должны совпадать;
- пояснительная записка (с описанием деталей и общей идеи логотипа – актуальность, образность и т. д.).
5. Конкурсные материалы предоставляются в электронном варианте, в векторном изображении в форматах Adobe Illustrator или Corel Draw (версия не выше X4), а также в формате MS Word (расширение. doc, .rtf, версия от 97 и выше).