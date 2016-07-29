Конкурс на лучший логотип проводится с 26 июля по 15 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Руководитель отдела внутренней политики г.Уральска Нурлыбек ДАУМОВ сообщил, что у города есть герб, но нет логотипа. В конкурсе на лучший логотип города может принять участие любой желающий. - Логотип должен отражать особенности города. Организатором и инициатором конкурса является акимат города Уральска, - сообщил Нурлыбек Даумов. - Итоги конкурса подведет конкурсная комиссия, в состав которой входят известные дизайнеры, художники, депутаты городского маслихата, члены Общественного совета, неправительственных организаций, представители средств массовой информации. Конкурс пройдет с 26 июля по 15 августа, итоги будут подводиться до 20 августа, затем они будут опубликованы на официальном сайте акимата города Уральска и в средствах массовой информации. Также руководитель отдела УВП пояснил, что каждый участник может выставить неограниченное количество работ. В заявке, присланной на конкурс должны быть указаны сведения: Ф.И.О. участника, электронный адрес, телефон для связи. Работы без указания этих сведений к конкурсу не допускаются. Работы и заявки для участия в конкурсе направляются в адрес конкурсной комиссии по электронной почте [email protected]. В теме письма указывается название конкурса. - При подведении итогов конкурсная комиссия будет учитывать соответствие материала объявленным целям конкурса, новизну, оригинальность и качество исполнения представленной работы, возможность практического использования. При оценке представленных проектов конкурсная комиссия учитывает следующие критерии: содержание эскиза, техническое исполнение, глубина раскрытия темы, творческий подход, оригинальность и уникальность исполнения, запоминаемость, - пояснил Нурлыбек Даумов. Техническое задание для участников конкурса: 1. Под логотипом подразумевается знак (символ), состоящий из текста и/или графики и отражающий основные особенности города Уральска. Типы представляемых на конкурс логотипов. Логотип может содержать слоган. Под слоганом подразумевается лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, эффектную формулировку. Идеи, воплощенные в логотипе и слогане, должны создавать благоприятный имидж города Уральска, формировать положительное восприятие и узнаваемость у населения Казахстана и стран зарубежья. 2.Требования, выдвигаемые к представляемым логотипам на конкурс: - ассоциативность, универсальность, оригинальность, запоминаемость, выразительность, функциональность, лаконичность. Требования, выдвигаемые к представляемым слоганам: - отражение особенностей и сильных сторон города Уральска, лаконичность, стилизованность, оригинальность, легкость для чтения. 3. При разработке логотипа и слогана учитываются основополагающие функции: - фактическая (отображение реальности); - экспрессивная (одна из функций языкового знака, заключающаяся в способности выражать эмоциональное состояние говорящего, его субъективное отношение к обозначаемым предметам и явлениям действительности); - импрессивная (создание чувственного впечатления, ощущения, воздействующее на чувство, особенного восприятия); - поэтическая (выражение, воплощение творческого порыва); - металингвистическая (единственный хранитель и излучатель передаваемой информации). 4. В состав логотипа, предоставленного на Конкурс, входят: - черно-белое изображение логотипа (.jpeg, не более 300 кб); - цветовое решение (цветовые решения) логотипа (.jpeg, не более 300 кб). Пропорции черно-белого изображения и его цветового решения должны совпадать; - пояснительная записка (с описанием деталей и общей идеи логотипа – актуальность, образность и т. д.). 5. Конкурсные материалы предоставляются в электронном варианте, в векторном изображении в форматах Adobe Illustrator или Corel Draw (версия не выше X4), а также в формате MS Word (расширение. doc, .rtf, версия от 97 и выше).