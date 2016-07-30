ДТП произошло сегодня, 30 июля, в 7.30 утра возле кафе "Агаев", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". mashina_kafe10 Автомобиль "Субару" двигался по ул. Тайманова в сторону омеговского моста. Водитель, не справившись с рулевым управлением, снес столб уличного освещения, переехал через ограждение кафе "Агаев" и сломал елку. Владелец кафе сообщил, якобы водитель уснул за рулем. Нужно отметить, что столб упал на обочину и поперек дороги лежали провода, которые мешали движению транспорта, создавая аварийную ситуацию. В нескольких сотнях метров дежурила полицейская машина, и они наблюдали эту ситуацию со стороны. Напомним, 16 июля прошлого года на крышу кафе "Агаев" залетел автомобиль "Лада Приора". Как оказалось, машина уходила от преследования сотрудников УАП ДВД ЗКО. mashina_kafe mashina_kafe2 mashina_kafe3 mashina_kafe4 mashina_kafe5 mashina_kafe6 mashina_kafe7 mashina_kafe8 mashina_kafe9 Фото Медета МЕДРЕСОВА