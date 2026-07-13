Народный выбор: какие машины покупают казахстанцы в 2026 году

В Казахстанском автомобильном союзе подвели итоги продаж за первое полугодие 2026 года и представили рейтинг самых продаваемых брендов и моделей в стране.

В июне 2026 года официальные дилеры в Казахстане реализовали 21 861 легковой и коммерческий автомобиль, что на 12,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили в Казахстанском автомобильном союзе.

По итогам первого полугодия продажи достигли 105 886 единиц, практически повторив рекордный результат прошлого года (+0,9%).

Несмотря на замедление темпов роста рынка после двух рекордных лет, спрос на новые автомобили остается стабильно высоким. При этом конкуренция между брендами становится заметно острее, а новые игроки укрепляют позиции во всех сегментах.

- Автомобильный рынок Казахстана продолжает наращивать потенциал. Несмотря на практически неизменный общий объем продаж, внутри рынка происходят серьезные изменения: усиливается конкуренция, а покупатели становятся более требовательными к цене, технологиям и качеству обслуживания. Сегодня на рынке видно не только масштаб, но и способности быстро адаптироваться к запросам клиентов, - отметила президент КАС Анар Макашева.

Лидеры рынка по итогам июня 2026 года:

Chevrolet - 3 117 реализованных авто (+39,9%).

Hyundai - 3 034 авто (-26,0%).

Changan - 2 565 авто (+121,5%).

Chery - 1 996 авто (+40,9%).

Haval - 1 677 авто (+63,8%).

Лидеры рынка по итогам первого полугодия (январь-июнь):

Chevrolet - 17 586 автомобилей (+32,2%).

Hyundai - 17 247 автомобилей (-28,6%).

Kia - 12 332 автомобиля (+8,9%).

Changan - 9 471 автомобиль (+89,2%).

Chery - 8 143 автомобиля (+11,3%).

Самые популярные модели (за первое полугодие):