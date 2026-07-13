Народный выбор: какие машины покупают казахстанцы в 2026 году

В июне 2026 года официальные дилеры в Казахстане реализовали 21 861 легковой и коммерческий автомобиль, что на 12,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили в Казахстанском автомобильном союзе.
По итогам первого полугодия продажи достигли 105 886 единиц, практически повторив рекордный результат прошлого года (+0,9%).
Несмотря на замедление темпов роста рынка после двух рекордных лет, спрос на новые автомобили остается стабильно высоким. При этом конкуренция между брендами становится заметно острее, а новые игроки укрепляют позиции во всех сегментах.
- Автомобильный рынок Казахстана продолжает наращивать потенциал. Несмотря на практически неизменный общий объем продаж, внутри рынка происходят серьезные изменения: усиливается конкуренция, а покупатели становятся более требовательными к цене, технологиям и качеству обслуживания. Сегодня на рынке видно не только масштаб, но и способности быстро адаптироваться к запросам клиентов, - отметила президент КАС Анар Макашева.
Лидеры рынка по итогам июня 2026 года:
- Chevrolet - 3 117 реализованных авто (+39,9%).
- Hyundai - 3 034 авто (-26,0%).
- Changan - 2 565 авто (+121,5%).
- Chery - 1 996 авто (+40,9%).
- Haval - 1 677 авто (+63,8%).
Лидеры рынка по итогам первого полугодия (январь-июнь):
- Chevrolet - 17 586 автомобилей (+32,2%).
- Hyundai - 17 247 автомобилей (-28,6%).
- Kia - 12 332 автомобиля (+8,9%).
- Changan - 9 471 автомобиль (+89,2%).
- Chery - 8 143 автомобиля (+11,3%).
Самые популярные модели (за первое полугодие):
- Chevrolet Cobalt - 16 370 ед.
- Hyundai Tucson - 8 601 ед.
- Kia Sportage - 5 200 ед.
- Changan CS55 Plus - 4 017 ед.
- Hyundai Mufasa - 3 119 ед.
- Haval Jolion - 2 836 ед.
- Changan CS35 Max - 2 706 ед.
- Chery Tiggo 2 - 2 585 ед.
- Haval M6 - 2 396 ед.
- Chery Tiggo 7 - 2 393 ед.