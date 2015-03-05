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Нарушения при расследовании убийства в селе Ынтымак выявил суд

Фото с сайта patratora.gr Специализированный межрайонный уголовный суд возвратил на доследование материалы уголовного дела, возбужденного после того, как произошло резонансное убийство в селе Ынтымак, сообщает Otyrar.kz. Напомним, обвинения в убийстве в селе Ынтымак местного жителя предъявили 39-летнему жителю поселка Бостандык. Причиной возврата названы нарушения необходимых процессуальных норм при приобщении к делу важных вещественных доказательств - видеофиксатора с записью, на которой запечатлен момент встречи жертвы и предполагаемого убийцы. Согласно видео, они вместе садятся в автомобиль
Marat
Нарушения при расследовании убийства в селе Ынтымак выявил суд
Фото с сайта patratora.gr
Фото с сайта patratora.gr
 Фото с сайта patratora.gr Специализированный межрайонный уголовный суд возвратил на доследование материалы уголовного дела, возбужденного после того, как произошло резонансное убийство в селе Ынтымак, сообщает Otyrar.kz. Напомним, обвинения в убийстве в селе Ынтымак местного жителя предъявили 39-летнему жителю поселка Бостандык. Причиной возврата названы нарушения необходимых процессуальных норм при приобщении к делу важных вещественных доказательств - видеофиксатора с записью, на которой запечатлен момент встречи жертвы и предполагаемого убийцы. Согласно видео, они вместе садятся в автомобиль, в котором, возможно, затем и было совершено убийство. Сторона обвинения должна в кратчайшие сроки устранить эти недочеты и вновь направить дело в суд. Напомним, убийство в селе Ынтымак вызвало беспорядки. По данным правоохранительных органов, односельчане погибшего от ножевых ранений Артыкова повредили несколько домов и перевернули несколько машин в месте жительства Нарметова в поселке Бостандык. Сам подозреваемый сбежал в Узбекистан, но был там задержан и экстрадирован в Казахстан. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Причиной инцидента назвали "взаимные претензии, связанные с арендой подозреваемым теплицы, принадлежащей убитому". Убийство в селе Ынтымак расследует специально созданная следственная группа МВД РК.

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