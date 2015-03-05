Нарушения при расследовании убийства в селе Ынтымак выявил суд

Фото с сайта patratora.gr Специализированный межрайонный уголовный суд возвратил на доследование материалы уголовного дела, возбужденного после того, как произошло резонансное убийство в селе Ынтымак, сообщает Otyrar.kz. Напомним, обвинения в убийстве в селе Ынтымак местного жителя предъявили 39-летнему жителю поселка Бостандык. Причиной возврата названы нарушения необходимых процессуальных норм при приобщении к делу важных вещественных доказательств - видеофиксатора с записью, на которой запечатлен момент встречи жертвы и предполагаемого убийцы. Согласно видео, они вместе садятся в автомобиль