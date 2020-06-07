6 июня депутаты городского маслихата, представители общественности и ЖКХ г. Уральска проверили, насколько качественно выполняются работы по строительству и ремонту дорог в городе. Первой стала улица Ярославская. Там ТОО "Казстройгарант" делает дорогу протяженностью 1 километр. На дорогу в данный момент положена песчано-гравийная смесь. Однако здесь были найдены нарушения. Депутат городского маслихата Турарбек Тлемисов рассказал, что они проинспектировали дорожные работы на 5 улицах. - Работы на ул. Ярославская выполняет ТОО "Казстройгарант". Выполнение дорожных работ оставляет желать лучшего, так как не проведены работы по дорожному корыту, сверху положена ПГС, которая не уплотнена. Также у нас возникли вопросы по качеству ПГС. Лаборатория говорит, что она не подходит. Если это подтвердится, то мы остановим работы и заставим убрать эту ПГС. Помимо этого, у нас есть вопросы по ул. Оренбургской. Там такая же ситуация. Мы там тоже приостановим, наверное, работы. По Коняхина тоже есть вопросы - щебень не соответствует, поребрик положен не по уровню. По ул. Матросова положили щебень, но есть вопросы к материалу, он не соответствует требованиям. Поребрик на тротуарах со сколами, - говорит Турарбек Тлемисов. Подрядчику было объяснено, что если лаборатория даст заключение, что ПГС не соответствует нормам, то ее придется снять. Стоит отметить, что данная фирма делает дорогу также по ул. Иманова, где ПГС также не соответствует нормам и ее придется убрать. - Подрядчик должен каждый слой дорожной одежды согласовывать с центром качества. Если центр качества даст отрицательное заключение, они будут убирать инертный материал. Без этого работа приниматься не будет, - объяснил заместитель руководителя ЖКХ Аслан Даубаев. Подрядчик утверждает, что они брали ПГС с уральского карьера у ТОО "Амрита", у них имеется сертификат. Однако депутат гормаслихата объяснил, что подрядчик должен заключать договор с лабораторией, которая должна проверять и утверждать каждый шаг. Тогда не будет проблем и дорога будет сделана качественно. На ул. Матросова проверяющие также обнаружили нарушения. Сейчас там началась укладка щебня. Его качество вызвало вопросы у проверяющих, так как щебень нетрудно было сломать руками. По словам Аслана Даубаева, часть нарушений подрядчик устранил. - На сегодняшний день по поручению руководства города мы ведем непрерывный контроль строительно-монтажных работ. В городе имеется 31 проект в рамках "Дорожной карты занятости". Так, на ул. Матросова, где подрядчику ранее были указаны замечания на основании протокола лабораторных испытаний центра качества дорожных активов РК. На сегодняшний день только часть из них устранена. К примеру, мы видим щебень, который не соответствует нормативной плотности. Если его ударить, то он рассыпается даже в руках. То есть подрядчик должен весь материал заменить, потому что это влияет на срок службы и качество дороги. Если не заменить материал, это приведет к уменьшению срока службы дорожного покрытия. Срок гарантии минимальный по программе ДКЗ - 5 лет. Кроме того, подрядчик создает рабочие места для тех, кто официально зарегистрирован как безработный, - отметил заместитель руководителя ЖКХ Аслан Даубаев. Стоит отметить, что представитель подрядчика утверждает, что у них имеется сертификат качества на щебень. И они будут разбираться.ул. Ярославскаяул. МатросоваМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.