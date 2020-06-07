По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем +27, ночью +15. В Атырау днем столбик термометра поднимется до +34, ночью +22. В Актобе днем 30 градусов выше нуля, ночью +17. 32 градуса тепла днем и 22 градуса тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.