Скриншот с видео В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что сотрудниками управления по противодействию с экстремизмом департамента полиции Атырауской области совместно с сотрудниками ДКНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, за сбыт синтетических наркотиков был задержан житель города Атырау 1988 года рождения, приверженец деструктивного религиозного течения. - В ходе проведённых обысков у задержанного были изъяты синтетические наркотики, запрещённая религиозная литература и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, - сообщили в пресс-службе полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовления, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, из аналогов". Кроме того, по версии следствия, ему инкриминируется пропаганда терроризма по ст.256 и 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Задержанный арестован.