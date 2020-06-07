Иллюстративное фото из архива "МГ" За рулем авто находился 33-летний мужчина. - При проверке документов данный гражданин скрылся на своей автомашине в сторону г.Уральск, где на 382 км повернул вправо на проселочную дорогу, при этом оставив свои документы, - рассказал пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков. 7 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции мужчина был задержан. По предварительным данным, в машине находились рога сайги. По данному факту начато досудебное расследование по ст.339-1 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.