По программе «Дорожная карта занятости 2020» в Бокейординском районе начались ремонтные работы семи объектов. Работой обеспечено 84 человек из числа местного населения. В здании районного центра детско-юношеского туризма и экологии полным ходом идут работы по капитальному ремонту. Задействовано порядка 10 человек из числа местного населения. Среди которых и Руслан Саламатов. - Благодаря таким государственным программам у нас местного населения появилась возможность трудоустроиться у себя на селе. Работа устраивает. Сейчас мы ремонтируем здание центра туризма. Заработная плата тоже хорошая. Платят во время, - говорит житель района Руслан Саламатов. В целях реализации антикризисных мер по обеспечению занятости населения в области активно реализуется дорожной карта занятости. В общей сложность в Бокейординском районе будет капитально отремонтировано 7 объектов. К работам будут привлечены 84 человек. - В нашем районе успешно реализуется программа Дорожная карта занятости. Главной задачей которой является вовлечение непродуктивно занятого населения в производительную экономическую деятельность. На сегодняшний день прошли все конкурсные процедуры. Определены подрядные организации. Начались ремонтные работы на 7 объектах, - пояснил руководитель районного центра Занятости населения Исатай Оз. Стоит отметить, что для капитального ремонта объектов Бокейординского района было выделено более 827 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.