Пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков сообщил, что женщина скончалась. - 6 июня в 22.15 неизвестный на неустановленной моторной лодке при движении по реке Чаган в сторону п. Селекционный, возле «чугунного» моста, со стороны дачного общества «Дружба», совершил наезд на купающуюся в воде гражданку 1979 года рождения, которая от полученных в результате телесных повреждений скончалась, - рассказал Болатбек Бельгибеков. Сейчас на месте работают водолазы, которые ищут части тела женщины. Полицейские занимаются поиском мужчины, который совершил наезд на женщину. В настоящее время начато досудебное расследование по ст. ст.344 ч.2 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации речного транспорта".