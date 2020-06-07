Такое количество заболевших было выявлено 6 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В телеграм-канале акимата ЗКО сообщается, что у 8 пациентов были отобраны лабораторные анализы с целью эпидемиологического надзора, а у 13 по эпидпоказаниям. Один пациент является жителем Акжайыкского района, а остальные - г.Уральск.По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар.Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Стоит отметить, что на 6 июня в области также выявлено 57 носителей болезни COVID-19 без клинических проявлений. По состоянию на 6 июня в области выявлено 805 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 383 человека.