Население Земли приблизится к 10 миллиардам: когда это произойдет

Численность населения Земли продолжит расти в ближайшие десятилетия, однако темпы прироста будут постепенно снижаться. Согласно актуальным прогнозам ООН, к 2050 году на планете будут жить около 9,6 млрд человек против 8,2 млрд в 2024 году, передает МойГород

Население мира продолжит расти

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По данным Французского института демографических исследований (INED), население Земли достигло 8,2 млрд человек в 2024 году. Институт использует оценки и прогнозы ООН для анализа будущей демографической динамики.

Согласно среднему сценарию прогноза ООН, в 2050 году численность населения мира составит около 9,66 млрд человек. После этого рост продолжится, однако постепенно замедлится. По оценке ООН, глобальное население может достичь пика примерно в середине 2080-х годов, после чего начнется постепенное снижение. К 2100 году ожидается около 10,2 млрд человек.

Таким образом, утверждение о том, что население планеты приблизится к 10 млрд, сохраняется, но по актуальным оценкам это произойдет не к 2050 году, а ближе к концу XXI века.

Африка будет расти быстрее других регионов

Наиболее заметные демографические изменения ожидаются в Африке. По данным INED, население континента вырастет примерно с 1,55 млрд человек в 2025 году до 2,47 млрд к 2050 году. К 2100 году оно может достичь 3,81 млрд.

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Если в настоящее время примерно каждый пятый житель Земли живет в Африке, то к середине века доля населения континента может приблизиться к четверти мирового населения.

Особенно быстро будет увеличиваться население стран Африки к югу от Сахары. По данным INED, численность населения этого региона к 2050 году может вырасти примерно на две трети по сравнению с нынешним уровнем.

Где сохраняется высокая рождаемость

Одной из основных причин демографического роста Африки остается высокая рождаемость. По данным INED, в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости в странах Африки к югу от Сахары составлял в среднем 4,3 ребенка на одну женщину. Для сравнения, среднемировой показатель составлял около 2,25 ребенка.

Наиболее высокий уровень рождаемости в мире был зафиксирован в Чаде — около шести детей на одну женщину. Высокие показатели также сохраняются практически во всех странах Африки, а также в некоторых государствах Ближнего Востока и в части Азии, простирающейся от Казахстана через Афганистан до Пакистана.

При этом общемировая рождаемость продолжает снижаться. В 1990 году она составляла в среднем 3,31 ребенка на одну женщину, а в 2024 году показатель снизился до 2,25. По прогнозу ООН, к 2050 году он может опуститься примерно до 2,07.

Индия сохраняет статус самой населенной страны

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Еще одним важным изменением мировой демографической картины стало лидерство Индии по численности населения. По оценке INED, в 2024 году в стране проживало около 1,45 млрд человек, тогда как население Китая составляло примерно 1,42 млрд.

Согласно прогнозу INED, к 2050 году население Индии может достичь 1,68 млрд человек. Население Китая, напротив, сократится примерно до 1,26 млрд.

Среди других стран, где ожидается значительный прирост населения, INED выделяет Пакистан, Нигерию, Эфиопию и Демократическую Республику Конго. Например, население Нигерии может увеличиться с 238 млн человек в 2025 году до 359 млн к 2050 году, а население Демократической Республики Конго — со 113 млн до 218 млн.

Европа столкнется с сокращением населения

Демографические процессы будут развиваться по-разному в разных частях мира. В то время как население Африки продолжит быстро расти, в Европе ожидается его сокращение.

Фото: Canva

По прогнозу INED, население Европы уменьшится с 744 млн человек в 2025 году до 703 млн к 2050 году и до 592 млн к 2100-му. Население Азии, напротив, сначала увеличится с 4,84 млрд до 5,28 млрд к 2050 году, после чего также начнет сокращаться.

В целом демографическая карта мира в ближайшие десятилетия будет заметно меняться. Основной прирост населения придется на Африку и отдельные страны Азии, тогда как в Европе и ряде государств Восточной Азии численность населения будет сокращаться. При этом глобальный рост будет постепенно замедляться, прежде чем население Земли достигнет своего пикового значения.