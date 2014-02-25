Наурыз айының мерекелерінде қазақстандықтар 8 күн демалады
Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Қазақстандықтар наурызда мерекелердің жұмыс күніне сәйкес келуіне байланысты қосымша бірнеше күн демалыс алады. Бұл туралы Ұлттық арнаның сайты хабарлады. Атап айтқанда, 8 наурыз - Әйелдер күні биылғы жылы сенбі күніне сәйкес келіп тұр. "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Заңда "Демалыс және мереке күндері сәйкес келген жағдайда мерекеден кейінгі жұмыс күні демалыс күні болады" делінген. Сондықтан, дүйсенбі күні де демалыс болуға тиісті. Яғни, жұртшылық бұл мерекеде 8, 9, 10 күндері демалады. Наурыз мейрамы елімізде айдың 21-23 күндерінде