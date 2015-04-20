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Для молодежи триязычие обязательно - Назарбаев

Фото с сайта oilnews.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил родной край в Каскеленском районе Алматинской области, где встретился с соотечественниками, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам Главы государства, регион активно развивается, в области реализуются новые проекты на 280 миллиардов тенге, выделяются деньги на строительство дорог, школ и больниц. В частности, за последние годы здесь появились 27 новых объектов здравоохранения. Назарбаев отметил, что особое внимание он всегда уделяет молодежи. Глава государства дал напутствие новому поколению: "Если хотите жить хор
Marat
Для молодежи триязычие обязательно - Назарбаев
Фото с сайта oilnews.kz
Фото с сайта oilnews.kz
 Фото с сайта oilnews.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил родной край в Каскеленском районе Алматинской области, где встретился с соотечественниками, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам Главы государства, регион активно развивается, в области реализуются новые проекты на 280 миллиардов тенге, выделяются деньги на строительство дорог, школ и больниц. В частности, за последние годы здесь появились 27 новых объектов здравоохранения. Назарбаев отметил, что особое внимание он всегда уделяет молодежи. Глава государства дал напутствие новому поколению: "Если хотите жить хорошо, кормить семьи и детей, надо быть образованным и квалифицированным человеком, которого будут уважать за профессионализм. (...) Строятся школы, таких школ в Казахстане никогда не было. Казахстанская молодежь учится в 25 лучших университетах мира. 750 школ новых построено в нашей стране" - отметил Президент. Он добавил, что современная молодежь должна знать как минимум три языка. "Родители должны быть настроены на то, чтобы дать детям образование. Триязычие обязательно!" - подчеркнул Назарбаев. Он пояснил, что в мире огромное количество научной и технической литературы издается на английском языке и далеко не весь этот объем переводится на казахский и русский языки. По словам Президента, молодые люди должны знать казахский язык как государственный, русский как язык межнационального общения и английский в качестве международного. "В Швейцарии, например, каждый водитель такси должен знать пять языков. И это ничего, молодежь должна это освоить", - отметил Глава государства. Назарбаев добавил, что госпрограммы позволяют молодым специалистам самим выбирать, где им работать - в городах или селах. "В Казахстане невозможно быть безработным, если хочешь работать. А если не хочет - таких надо перевоспитывать", - подчеркнул Президент.

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