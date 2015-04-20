Для молодежи триязычие обязательно - Назарбаев

Фото с сайта oilnews.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил родной край в Каскеленском районе Алматинской области, где встретился с соотечественниками, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам Главы государства, регион активно развивается, в области реализуются новые проекты на 280 миллиардов тенге, выделяются деньги на строительство дорог, школ и больниц. В частности, за последние годы здесь появились 27 новых объектов здравоохранения. Назарбаев отметил, что особое внимание он всегда уделяет молодежи. Глава государства дал напутствие новому поколению: "Если хотите жить хор