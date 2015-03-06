Назарбаев о своем участии в выборах: Мои личные планы были совсем другие

Нурсултан Назарбаев заявил, что внеочередные президентские выборы не входили в его планы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото Турар Казангапов © "Сейчас началась предвыборная кампания. Идею о проведении досрочных выборов в основном поддержали женщины. Я получаю сегодня тысячи писем. Сегодня утром у меня на столе вот такая пачка писем людей, которые поддерживают это, которые просят меня выдвинуть свою кандидатуру. Мои личные планы были совсем другие, честно говоря", - сказал он в Акорде на встрече с представительницами общественности Казахстана. Глава государства отметил, что уже немало