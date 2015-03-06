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Назарбаев о своем участии в выборах: Мои личные планы были совсем другие

Нурсултан Назарбаев заявил, что внеочередные президентские выборы не входили в его планы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото Турар Казангапов © "Сейчас началась предвыборная кампания. Идею о проведении досрочных выборов в основном поддержали женщины. Я получаю сегодня тысячи писем. Сегодня утром у меня на столе вот такая пачка писем людей, которые поддерживают это, которые просят меня выдвинуть свою кандидатуру. Мои личные планы были совсем другие, честно говоря", - сказал он в Акорде на встрече с представительницами общественности Казахстана. Глава государства отметил, что уже немало
Marat
Назарбаев о своем участии в выборах: Мои личные планы были совсем другие
Нурсултан Назарбаев заявил, что внеочередные президентские выборы не входили в его планы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов ©
Фото Турар Казангапов ©
 Фото Турар Казангапов © "Сейчас началась предвыборная кампания. Идею о проведении досрочных выборов в основном поддержали женщины. Я получаю сегодня тысячи писем. Сегодня утром у меня на столе вот такая пачка писем людей, которые поддерживают это, которые просят меня выдвинуть свою кандидатуру. Мои личные планы были совсем другие, честно говоря", - сказал он в Акорде на встрече с представительницами общественности Казахстана. Глава государства отметил, что уже немало лет руководит Казахстаном. "Я стоял у истоков независимости. Может быть, пора менять декорации, как в театре говорят. Когда ушел отец-основатель Сингапура - красивого государства, я спросил: "Почему Вы ушли?". "Ну я, - говорит, - 31 год руководил, и когда смотрел в последнее время на себя по телевизору, сам себе не нравился". Я говорю: "Телевизор искажает, может быть". У меня тоже такие планы. Но сейчас такое желание, стремление, единение народа. Сегодня есть возможность мне с Вами посоветоваться, что мне делать дальше", - добавил глава государства, обращаясь к присутствующим женщинам.

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