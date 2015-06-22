Назарбаев объявил о завершении переговоров по вступлению Казахстана в ВТО

Глава государства Нурсултан Назарбаев объявил о завершении переговоров по вступлению Казахстана в ВТО, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. Иллюстративное фото с сайта www.logists.kz "Сегодня в Женеве состоялось финальное заседание Рабочей группы, на котором официально объявлено о завершении переговоров по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию", - говорится в сообщении. "Членство в ВТО открывает перед нашей экономикой новые горизонты. Это обеспечивает нашим предприятиям доступ к зарубежным рынкам, а потребителям - большой выбор товаров и услуг. Сегодня 9