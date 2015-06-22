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Назарбаев объявил о завершении переговоров по вступлению Казахстана в ВТО

Глава государства Нурсултан Назарбаев объявил о завершении переговоров по вступлению Казахстана в ВТО, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. Иллюстративное фото с сайта www.logists.kz "Сегодня в Женеве состоялось финальное заседание Рабочей группы, на котором официально объявлено о завершении переговоров по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию", - говорится в сообщении. "Членство в ВТО открывает перед нашей экономикой новые горизонты. Это обеспечивает нашим предприятиям доступ к зарубежным рынкам, а потребителям - большой выбор товаров и услуг. Сегодня 9
Marat
Назарбаев объявил о завершении переговоров по вступлению Казахстана в ВТО
Глава государства Нурсултан Назарбаев объявил о завершении переговоров по вступлению Казахстана в ВТО, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Иллюстративное фото с сайта www.logists.kz
Иллюстративное фото с сайта www.logists.kz
 Иллюстративное фото с сайта www.logists.kz "Сегодня в Женеве состоялось финальное заседание Рабочей группы, на котором официально объявлено о завершении переговоров по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию", - говорится в сообщении. "Членство в ВТО открывает перед нашей экономикой новые горизонты. Это обеспечивает нашим предприятиям доступ к зарубежным рынкам, а потребителям - большой выбор товаров и услуг. Сегодня 90 процентов нашей торговли приходится на страны-участницы ВТО. Поэтому данное решение для нас очень важно. Казахстан становится еще более привлекательным как для иностранных, так и для отечественных инвесторов. Мы получаем возможность для создания новых производств и рабочих мест", - говорится в обращении главы государства. Отметим, переговоры о том, на каких условиях состоится вступление Казахстана в ВТО, продолжались более 19 лет. Республика подала заявку еще 29 января 1996 года. Глава государства отметил, что все это время переговорщики от республики отстаивали выгодные условия для страны. "Среди них и поддержка сельского хозяйства - именно по данному пункту мы вели сложные переговоры в связи с тем, что от нас требовали снижения субсидий, но мы отстояли свои позиции. Это и вопросы "казахстанского содержания", и рынок финансовых услуг и телекоммуникаций. Нам удалось совместить требования ВТО и ЕАЭС, исходя при этом из наших национальных интересов", - сказал он. Назарбаев отметил, что страна не откажется от поддержки отечественных предприятий после вступления Казахстана в ВТО. "После вступления в ВТО мы не откажемся от содействия отечественным предприятиям. Теперь меры поддержки, оказываемые государством, должны соответствовать международным правилам. В то же время казахстанские предприятия должны научиться конкурировать по правилам ВТО. Я давно об этом говорю, и вот подошло то время, когда нам придется конкурировать с другими странами не только в рамках ЕАЭС, но и в масштабах ВТО. Впереди у нас еще много работы. Как я всегда предупреждал, вместе с преимуществами вступления в эту организацию усиливается и конкуренция. Всем товаропроизводителям надо подтягиваться на мировой уровень", - сказал он. Ранее члены рабочей группы заявляли, что переговорный процесс стал "одним из самых больших вызовов" за 20-летнюю историю ВТО. Тогда сообщалось, что проект вступления Казахстана в ВТО 22 июня 2015 года будет официально утвержден, а затем направлен в Генеральный совет для официального принятия каждым из 161-го члена ВТО. Генеральный директор организации Роберту Азеведу заявил, что с нетерпением ждет республику в составе организации. Сложность и уникальность переговоров заключалась в необходимости договориться о тарифах, что связано с членством республики в Евразийском экономическом союзе. Отметим, совсем недавно министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что вступление Казахстана в ВТО не может быть обозначено конкретными сроками до тех пор, пока не будут согласованы выгодные для республики условия.

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