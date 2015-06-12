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Назарбаев освободил Ермегияева от должности главы нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017»

Талгат Ермегияев освобожден от должности председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017", об этом сообщается на сайте Акорды, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото с сайта strategy2050.kz "Распоряжением Главы государства аким города Астана Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович назначен председателем правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017". Распоряжением Главы государства Ермегияев Талгат Амангельдиевич освобожден от должности председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017", - г
Marat
Назарбаев освободил Ермегияева от должности главы нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017»
Талгат Ермегияев освобожден от должности председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017", об этом сообщается на сайте Акорды, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото с сайта strategy2050.kz
Фото с сайта strategy2050.kz
 Фото с сайта strategy2050.kz "Распоряжением Главы государства аким города Астана Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович назначен председателем правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017". Распоряжением Главы государства Ермегияев Талгат Амангельдиевич освобожден от должности председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017", - говорится в сообщении. На эту должность Ермегияев был назначен в 2013 году распоряжением Президента. Адильбек Джаксыбеков был назначен акимом Астаны 22 октября 2014 года. До этого он на протяжении полугода занимал пост Государственного секретаря РК. Кроме того, с 2009 по 2014 год возглавлял оборонное ведомство страны. В 2008-2009 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Российской Федерации. Джаксыбеков в разные годы работал в системе Госкино и Госснаба Казахской ССР, руководил рядом предприятий. В 1988-1995 годах - глава многоотраслевой корпорации "Цесна". В 1995 году избирается в Сенат Парламента. Был первым заместителем акима Акмолинской области. В 1997-2003 годах - аким Астаны, в 2003-2004 годах - министр индустрии и торговли Республики Казахстан. После чего четыре года руководил Администрацией Президента РК. С января по октябрь 2008 года занимал пост первого заместителя председателя НДП "Нур Отан" - советника Президента РК.

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