Назарбаев освободил Ермегияева от должности главы нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017»
Талгат Ермегияев освобожден от должности председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017", об этом сообщается на сайте Акорды, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото с сайта strategy2050.kz "Распоряжением Главы государства аким города Астана Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович назначен председателем правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017". Распоряжением Главы государства Ермегияев Талгат Амангельдиевич освобожден от должности председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017", - г