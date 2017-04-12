- В первую очередь необходимо начать постепенный переход казахского языка на латинский алфавит. Мы готовились к этому процессу с начала обретения независимости, – пишет Президент. Глава государства напомнил, что в 2012 году в декабре в стратегии "Казахстан 2050" он заявлял о том, что к 2025 году республика должна перейти на латиницу. - Это означает, что с этого времени мы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности государства. С 2025 года деловая документация, периодическая печать, учебники, – всё должно выходить уже на латинском алфавите. Это время уже подходит, и мы должны незамедлительно приступить к этой работе. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу, – написал Президент в статье в газете "Егемен Казахстан". В переходе на латинский алфавит есть своя логика, считает Президент. По его мнению, это связано с особенностями внедрения современных технологий и коммуникаций, научных и образовательных процессов в XXI веке. - Английский язык дети учат уже в начальной школе и знакомы с латинскими буквами. Поэтому для нового поколения переход не составит труда, – уверен Нурсултан Назарбаев. Президент определил, что к концу 2017 года в тесном взаимодействии с учёными и всеми представителями общественности необходимо принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики. - В 2018 году необходимо приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы, – написал Президент. Назарбаев отметил, что в процессе перехода на латиницу определённое время будет использоваться и кириллица.