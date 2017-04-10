Сменился утром с работы, а с соседнего балкона свисает кровля!Позвонил в 112 - отправили в ЖКХ, ЖКХ отправили в КСК! КСК-0. И лишь после повторного звонка приехали спасатели! Большое спасибо спасателям - справились оперативно! Хотя угроза падения кровли была в течении 3х суток!