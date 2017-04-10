Иллюстративное фото с сайта liter.kz Об этом в ходе заседания регионального координационного штаба по борьбе с браконьерством сообщил специализированный природоохранный прокурор по Атырауской области Владимир МАЛАХОВ. - Операция "Бекире" началась еще 1 апреля. На данный момент, к сожалению, нет обратной связи с общественностью. На улицу выйди, спроси людей - народ не знает, куда обращаться в случае факта браконьерства. Необходимо сформировать список всех дежурных телефонов во всех подразделениях, довести через СМИ до жителей нашей области. Народ у нас не инертный, он готов с нами работать, - заявил Владимир МАЛАХОВ. Кроме того, главный природоохранный прокурор области посоветовал собравшимся активизировать работу на суше по задержании грузового транспорта, в котором нарушители могут провозить незаконный улов. Владимир МАЛАХОВ также рекомендовал руководителям правоохранительных и природоохранных структур делить изъятые орудия лова по метражу, а конфискованные плавсредства - по размерам и мощности. Телефон горячей линии природоохранной прокуратуры: 755105, номер WhatsApp: 87078080919