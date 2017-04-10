В редакцию "МГ" обратились жители поселка, которые рассказали, что потоп произошел из-за несвоевременного вывоза снега. По словам жительницы поселка Акботы, канал, который находится в их поселке и впадает в реку Деркул, переполнился, и вода разлилась по окраинам поселка. - В этом году плохо убирали снег на улицах, и поэтому дома оказались под угрозой подтопления. В один дом вода зашла. В прошлом году такого паводка в Таскале не было, может, потому что снега было меньше, - отметила сельчанка. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 7 апреля канал, впадающий в реку Деркул в поселке Таскала переполнился, и вода разлилась по поселку. - 8 апреля аким сельского округа, совершая обход, заметил, что один из домов оказался в воде. На тот момент хозяев не было дома. Еще 25 домов оказались под угрозой подтопления. 7 апреля сотрудники ЧС обложили канал мешкотарой в количестве 1200 штук, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Bpwx0Dmgiqc NC7y6gm5Xro