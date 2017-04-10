Иллюстративное фото с сайта telegrafist.net Сотрудники криминальной полиции УВД города Атырау задержали троих подозреваемых - 22-х, 23-х, и 24-х лет, которые на протяжении целого года с марта 2016 года проникали в дома местных жителей через окна в момент отсутствия хозяев. Они орудовали в микрорайонах Самал, Нурсая, Жулдыз, Лесхоз, Сарыкамыс, Балауса, Жеруик. - Сначала они стучали в дверь дома, если никто не открывал, проникали во внутрь через окно. Выносили сотовые телефоны, фотоаппараты, ноутбуки, ювелирные изделия, деньги. Как выяснилось, деньги она сразу же тратили. У одного из воров была автомашина марки "Тойота Камри". Двое из парней являются уроженцами г.Кульсары, проживают в Атырау на протяжении 5-6 лет. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 188 ч.3 УК РК "Кража", дело расследуется. Ведется работа по выявлению причастности задержанных к другим преступлениям, - рассказала руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира МУХТАРОВА. По данным ДВД области, на сегодняшний день полицейскими установлено 20 эпизодов краж, дела расследуются.