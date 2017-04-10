Фото из архива "МГ" Акимат Уральска подал на подрядчика в суд, и его признали недобросовестным строителем. По словам заместителя руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Бекжана ТУКЖАНОВА, в 2016 году на этот объект дважды объявляли конкурс, однако никто не изъявил желания достроить его. - Сумма работ составляет 9 млн тенге. На улицах Казталовская и Шубина необходимо достроить тротаурные дорожки, подъезды к домам и устранить дефекты, - отметил Бекжан ТУКЖАНОВ. - В этом году в рамках текущего ремонта мы все работы там закончим. Ремонт этих улиц начался в 2014 году. Заасфальтировали 848 метров дороги, однако осталось много нюансов, которыми жители этого района остались недовольны. В 2015 году власти города уже обещали устранить недочеты и сдать объект в эксплуатацию, однако этого не произошло по сей день. Стоит отметить, что улица Казталовская сейчас стала объездной дорогой для некоторых автобусных маршрутов после закрытия деповского моста.