Скриншот с видео очевидца Видео необычной езды по самому центру нефтяной столицы прислал в полицию очевидец. Он сообщил, что видео было сделано в ночь с субботы на воскресенье примерно в 1.00. На кадрах автомашина марки "Лада-Приора" разъезжает по ул. Сатпаева задним ходом. yXKebYCrHBI - Водитель автомашины "Лада Приора" нарушил правила дорожного движения - проехал задним ходом от ул.Сатпаева, 32 до светофора. Благодаря этой видеосъемке сотрудники дорожной службы установили автомашину и задержали водителя. За рулем находился парень 1993 года рождения, житель микрорайона Привокзальный, - сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. По данному факту был оформлен протокол по статье 595 КоАП- "Нарушение правил маневрирования" и статье 612 КоАП - "Вождение без водительских прав". В настоящее время автомашина водворена на штраф стоянку, материалы дела направлены в суд.