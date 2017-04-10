Как рассказывают местные жители, в частном секторе в районе Ремзавода никогда не было мусорных контейнеров. - Сколько тут живем, столько и существует эта проблема. Нам приходится выносить мусор во дворы многоэтажных домов, это где-то 20 минут ходьбы. Сами понимаете, выносят только 20% населения, остальным - лень, - рассказывают местные жители. Мусорные контейнеры отсутствуют на улицах Колхозная, Бухарская, Туркестанская, Мангышлакская, Вишневая. Местные жители обозначили условно для себя свалку и выносят мусор за гаражи, вблизи частного сектора. - Нам приходится выносить мусор в одну кучу, а потом сжигать его. Туда не только жильцы выносят, мусорная свалка пополняется еще и из ближайших магазинов. С наступлением теплой погоды ветер разносит неприятные запахи с этой свалки. А по всему частному сектору летают полиэтиленовые пакеты и пустые пластмассовые бутылки, - рассказывают люди. Жители утверждают, что власти города им неоднократно знают о проблеме, но никаких мер не предпринимают.