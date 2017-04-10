Городской отдел образования провел служебную проверку по факту драки между учениками СОШ №4 и 26, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в горОО, второй учебный год ученики СОШ №4 вынуждены заниматься в здании школы №26 в связи с аварийным состоянием их школы. - Учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями. Никаких разногласий между контингентами двух школ не было и не имеется в настоящее время. Инцидент между учащимися школ произошел во внеурочное вечернее время и носит межличностный характер, - отметили в отделе образования города Уральска. - В настоящее время учащиеся посещают занятия. Были проведены беседы с родителями и приняты меры. Оценку случившемуся дадут провоохранительные органы. Напомним, 16 марта встреча учеников двух школ закончилась поножовщиной. Одного школьника увезли в детскую многопрофильную больницу с колото-резаной раной. По данному факту начато досудебное расследование по статье 107 ч. 2 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".