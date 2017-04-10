Сегодня, 10 апреля, чиновники акимата Актюбинской области заявили журналистами о том, что в регионе больше нет недостатка в сжиженном голубом топливе. Больше месяца водители, установившие в своих автомобилях газовое оборудование, стояли в многочасовых пробках возле заправок. Многие из-за пустого бака оставались ночевать там же. Заправки, в свою очередь, отпускали топливо только по талонам или спекулировали, подняв цену с 41-42 тенге до 55 тенге за литр. Пока в области по поручению главы региона Бердыбека САПАРБАЕВА создавался оперативный штаб по устранению последствий дефицита сжиженного газа, правоохранительные органы «накрыли» организованную преступную группировку, несколько лет благополучно торговавшую голубым топливом за границу. Членов ОПГ задержали на прошлой неделе. Среди них руководители актюбинских компаний ТОО «Gold steps» и «АсГаз Логистик». Топливо контрабандой они перепродавали в Афганистан. По договору, с марта по декабрь 2017 года, за границу должно было уйти газа более чем на 5 миллионов долларов. Что касается штаба, то в него вошли сотрудники Министерства энергетики РК, акимата области, правоохранительных и надзорных органов, представители АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «Казахойл-Актобе», ассоциации газовых компаний и управляющие газозаправочных станций. - Розничная цена на топливо была снижена на 25 % - с 55 тенге за литр до 41 тенге за литр, - отчитался руководитель штаба, заместитель акима Актюбинской области Кайрат БЕКЕНОВ. - Кроме того, в апреле текущего года выделенный для региона объем сжиженного газа был увеличен на 2000 тонн, составив 7200 тонн. Главное – выявлены и принимаются меры по устранению основных проблем, оказавших влияние на формирование дефицита, в их числе – теневой бизнес и административные барьеры, длинная цепочка посредников.К слову, члены штаба обещали регулярно мониторить ситуацию на актюбинских заправках и контролировать цены. В Актобе газ реализуют не менее 30 газовых заправок. Ежедневно на АГЗС региона поступает 210 тонн топлива, в том числе на АГЗС областного центра – 180 тонн. По словам Кайрата БЕКЕНОВА, этот объем полностью удовлетворяет внутренние потребности в сжиженном газе.