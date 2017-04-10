Иллюстративное фото из архива "МГ" Причину столь высокой цены на один из главных продуктов объяснил председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» Абат ТАСИМОВ. - В 2015 году мы закупили в стабфонд 20 тонн говядины у нашей компании - Сервисно-заготовительный центр Курмангазы, который создан с участием СПК и занимается поставкой и переработкой мяса, а также выпуском мясной продукции. Из-за того, что в прошлом году в Курмангазинском районе был объявлен карантин по нодулярному дерматиту, мы не смогли закупить у этого предприятия мясо в стабилизационный фонд на 2017 год. Основная причина была в этом, - рассказал Абат ТАСИМОВ. По словам собеседника, сервис-центр по заготовке мяса создавался для обеспечения потребности населения, в первую очередь, города Атырау. Закупается мясо и другая сельскохозяйственная продукция в стабфонд обычно осенью, когда цена на рынке ниже и стабильней. В настоящее время деньги в фонде есть, но купить мясо весной по выгодной цене не получится. - Если на рынке мясо реализуется по 1500 тг, по оптовой цене, как мы обычно берем по 900-950 тг за 1 кг, мы сейчас нигде не найдем, - сообщил Абат ТАСИМОВ. Возможность закупить мясо у соседних регионов России есть, однако стабилизационный фонд отдает предпочтение, в первую очередь, местным товаропроизводителям. И будет нецелесообразно потратить бюджетные деньги на продукцию поставщика из России, считают в СПК.