Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 10 апреля, в городском акимате на встрече руководителей КСК заместитель акима города Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ поручил всем представителям КСК вывешивать объявления на подъездах для оповещения жителей о предстоящих субботниках. - Уже снег растаял, и во дворах скопилось очень много мусора. Нам необходимо всем вместе выходить на субботники. Ведь мы сами должны следить за чистой во дворах, - отметил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Кроме того, замакима города поручил руководителям КСК закупить саженцы и рассадить их во дворах. - Нужно приводить дворовые территории в порядок, озеленить их. Каждый КСК должен рассадить по 20-50 саженцев. Займитесь этим, - поручил замакима. - Нужно активно призывать людей к уборке своих дворов. Сделайте из субботника праздник, просто включите громко музыку и увидите, как люди начнут выходить и помогать.