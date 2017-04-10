Заместитель акима города Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ предложил на субботниках включать музыку, чтобы люди выходили активно убирать дворовые территории, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 10 апреля, в городском акимате на встрече руководителей КСК заместитель акима города Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ поручил всем представителям КСК вывешивать объявления на подъездах для оповещения жителей о предстоящих субботниках. - Уже снег растаял, и во дворах скопилось очень много мусора. Нам необходимо всем вместе выходить на субботники. Ведь мы сами должны следить за чистой во дворах, - отметил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Кроме того, замакима города поручил руководителям КСК закупить саженцы и рассадить их во дворах. - Нужно приводить дворовые территории в порядок, озеленить их. Каждый КСК должен рассадить по 20-50 саженцев. Займитесь этим, - поручил замакима. - Нужно активно призывать людей к уборке своих дворов. Сделайте из субботника праздник, просто включите громко музыку и увидите, как люди начнут выходить и помогать. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"  