В эти выходные в Актобе проходило сразу несколько значимых спортивных чемпионатов: состязание среди лучших по рукопашному бою в стране и чемпионат Актюбинской области по ММА. В город съехалось более 200 спортсменов из 10 областей. Лучшими в рукопашном бою стали актюбинские чемпионы. Им удалось взять сразу семь золотых медалей. На втором месте по чемпионству Атырауская область. У нее четыре золотые медали. На одну меньше у Мангистауской области, занявшей третье место.Чемпионат области по ММА тоже прошел на ура. Зрелищное шоу любители спорта смотрели и вживую, и в онлайн-трансляциях через социальные сети. По результатам чемпионата Актюбинской области по ММА победителями стали: Багдат Жубаныш («Кокжал-Актобе»), Дастан Амангельды («Кокжал-Актобе»), Арман Алдабергенов («Morozclub»), Динмухамет Сериков («Атлант»), Омирзак Саламат («Morozclub»), Роман Литницкий («Кокжал-Актобе»), Есболат Кенжегазы («Арена»), Нурсултан Махметов («Алихан»). Их следующий этап – пятый чемпионат республики по ММА-2017 в Караганде.