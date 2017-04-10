Иллюстративное фото из архива "МГ" Встреча с владельцами торговых домов и рынков в УВД города Уральска проводится ежегодно. Сегодня на повестке дня был наболевший вопрос о кражах. Всего за первый квартал 2017 года было совершено 169 правонарушений в общественных местах. Как заявил заместитель начальника УВД города Уральска Нурлан БИСЕНОВ, наибольшее количество краж совершается в торговых домах "Сити центр", "Орал", "Анвар", "Лидер", на рынках "Мирлан" и Караван". - Недавно на рынке "Караван" был украден кассовый аппарат, в котором были 200 тысяч тенге. Грабитель проник в помещение рынка ночью путем отжима затвора окна. При этом, на рынке есть сторож и охрана. Грабителя, конечно, задержали, но кражи все равно продолжаются, - пояснил Нурлан БИСЕНОВ. - У нас среди лидеров, где происходит большинство краж, находится "Сити центр". Молодежь со всех районов города едет туда и просто ходит по коридорам и бутикам, ничего не покупая. Начальник службы безопасности "Сити центра" Кайрат КАЛАМБАЕВ отметил, что всего по периметру и в коридорах центра стоят 168 камер видеонаблюдения. - У нас даже есть список нежелательных посетителей, состоящий из 28 человек. Это те люди, которые уже совершали кражи. Вообще у нас все повторяется. Мы ловим грабителя, передаем его полицейским и через несколько часов он вновь приходит к нам. В день у нас происходит 2-3 факта воровства, - заключил Кайрат КАЛАМБАЕВ. - Половина фактов воровства приходится на несовершеннолетних. Прокурор города Айдын РАШИДОВ посоветовал разбить каждый торговый дом и рынки на квадраты, чтобы определить, в каких местах чаще всего совершаются кражи. - Предлагаю сделать видеоролик с фотографиями и личными данными людей, которые уже неоднократно были пойманы с поличным в этом центре и показывать в кинотеатре перед началом фильмов. Это обязательно сработает. Ведь самое страшное для человека - это не то, что его оштрафуют или посадят, а осуждение со стороны и позор. Пока люди этого боятся, необходимо максимально пользоваться, - предложил Айдын РАШИДОВ. Одна из предпринимателей предложила размещать фотографии воров в интернете или мобильном приложении, потому как в кино ходят далеко не все, а вот интернетом и мобильным телефоном сейчас пользуется большая часть населения. Прокурор города согласился, однако заявил, что этот вопрос нужно проработать с правовой точки зрения, чтобы обнародование фотографий было законным. - Недавно был случай, когда мужчину задержали на остановке "Школьник" благодаря видеокамерам. Потом он приходил в горотдел и возмущался, на каком основании его лицо показывали по телевизору. Его увидели родители, жена и отчитали, поэтому он и пришел. Именно такие методы воздействия помогут предотвратить воровство, - отметил Айдын РАШИДОВ.