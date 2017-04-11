Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, факты вымогательства были в СОШ им. Т.Жарокова, СОШ №1, СОШ им.Г.Абдуллина и им.Узункуль Жанибекского района. - В школе им. Г. Тукая деньги вымогали у семерых учеников. По результатам расследования, несовершеннолетний вымогатель был освобожден от уголовной ответственности. Родители школьника были привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей согласно статье 127 КоАП РК, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Кроме того, по данным фактам к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 6 педагогических работников школы, в том числе и директор учебного заведения.