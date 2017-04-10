Фото очевидца Фото свалки выложила одна из участниц сообществ в социальной сети, что сразу вызвало волну негодования пользователей. - Вот такие свалки на нашем кладбище прямо возле могил. И запах ужасный. Никто не убирает. Почему? Интересно знать. Никому дела нет. Администрации все равно. Говорят, сами должны. Человека хоронишь - 25 тыс берут за землю. Неужели не могут договор заключить "Спецавтобазой"? По мнению большинства, мусор оставляют сами родственники похороненных. - Да никто не обязан убирать банки из-под краски, старые выцветшие цветы, венки. Вы принесли их туда, будьте добры и выбросить не забудьте. Соберите в мешок и в контейнер, который находится в самом начале кладбища, - комментируют пост местные жители.Фото очевидца Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" заместитель ТОО "Спецавтобаза" Кимеядин ШМАНОВ, договора с администрацией кладбища у них нет. - Дело в том, что мусор лежит внутри кладбища, а не снаружи. Если бы свалка была снаружи, мы ее уже давно убрали бы. Это, видимо, перед родительским днем здесь проводят субботники. Обычно после уборки администрация вызывает нашу машину, и мы вывозим мусор из кладбища. С администрацией кладбища мы сотрудничаем, но договора у нас нет, по мере скопления мусора они нас вызывают сами. Пока заявки от них не поступало,- рассказал Кимеядин ШМАНОВ.Скриншот с Facebook