Подробности у официального дилера "Тойота Центр Атырау": тел.:+7 (7122) 303-303.

После двухлетнего перерыва поставки этого автомобиля в Казахстан возобновились. "Highlаnder" вернулся в стильном и полноразмерном внешнем виде - в новом исполнении оптики, решетки радиатора, а также переднего и заднего бамперов.Сегодня кроссовер доступен с двумя видами двигателей. Первый, объемом 2,7 литра, мощностью 188 л.с. придает устойчивое вождение, двигатель объемом 3,5 литра и мощностью 249 л.с. обеспечивает великолепные динамические характеристики и абсолютную уверенность в движении. Новый шестицилиндровый двигатель полностью соответствует требованиям Евро 5.Toyota Highlander полностью адаптирован к климатическим условиям Казахстана. Автомобиль оснащен системой трехзонного климат-контроля, дополнительным отопителем салона и пакетом зимних опций. Последний включает в себя обогрев зеркал заднего вида, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, зоны покоя стеклоочистителей и другие опции.Мультимедийная система Toyota Touch 2 с Go Plus со встроенной навигацией, а также с цветным многофункциональным 8-дюймовым сенсорным дисплеем облегчает маневрирование при движении задним ходом. Широкий набор современных систем безопасности придает спокойствие - у Toyota Higlаnder - 8 подушек безопасности, ведется мониторинг слепых зон и есть предупреждение при движении на парковке задним ходом и при перестройке на другую полосу.Новый Toyota Highlander представлен в трех расцветках: серебристый металлик, коричневый и темно-красный металлик. Варианты расцветки внутреннего интерьера дополнены кожей нового коричневого оттенка. В салоне сохранена вентиляция передних сидений и электрорегулировка кресел в нескольких направлениях, появилась система окружающего освещения Ambient Lightning.- Буквально с апреля текущего года мы запустили новую услугу - "trade in", по условиям которой наш клиент может сдать свой автомобиль семейства Toyota и Lexus и, доплатив недостающую часть суммы, приобрести новый автомобиль. Со временем, думаю, что мы расширим линейку марок авто в рамках trade in. В рамках этой программы машины можно купить не только имея наличные деньги, но и брать в кредит, - рассказал директор "Тойота Центр Атырау" Эдуард Кузнецов.На выбор покупателей автомобиль предлагается в четырех комплектациях. Рекомендованная розничная цена нового Toyota Highlander - от 15 900 000 тг. Прием заказов у официальных дилеров уже открыт. Сегодня "Тойота Центр Атырау" сотрудничает со всеми банками второго уровня.На правах рекламы.