ДТП произошло сегодня около 7.30 в районе Деркула, на пересечении улиц Бараева и Электрическая. Водитель автомобиля марки ВАЗ-2110, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Машина врезалась в бетонный столб, который упал на ограждение парка культуры. В авто находился водитель и один пассажир. - Я ехал по улице Бараева в сторону магазина "Перекресток", внезапно у меня лопнуло колесо. От этого меня стащило на встречную полосу движения, а после чего произошло столкновение, я наехал на фонарный столб, - рассказал водитель. На месте работают дознаватели.