Иллюстративное фото с сайта novostock.fis.ru Нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки сотрудниками департамента юстиции 15 марта. На наличие соответствующих документов решили проверить магазин по продаже бижутерии. - Договор о предоставлении владельцем на данный товарный знак или какие-либо другие документы, подтверждающие передачу права на товарный знак, у предпринимателя отсутствовали. В ходе проверки было изъято 10 комплектов контрафактной бижутерии с товарным знаком «Swarovski» на общую сумму 176 100 тенге, - сообщила прокурор отдела прокуратуры города Атырау Карина ИВАШКИНА. Специализированный административный суд города Атырау привлек продавца контрафакта к административной ответственности по ч.1 ст.158 КоАП Республики Казахстан за использование товарного знака «Swarovski». На индивидуального предпринимателя был наложен штраф в размере 40 МРП на общую сумму 90760 тенге с конфискацией товара, содержащего незаконное изображение товарного знака «Swarovski».