Ограничение водоснабжения связано с ремонтом. Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", планируется установка расходомера на трубопроводе на территории водоочистных сооружений. - В связи с понижением давления холодной воды выше 2-го этажа многоэтажных домов будет приостановлена подача водоснабжения по следующим адресам: центральная часть города, Центральный рынок, ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница», СОШ №7, район ТД «Универмаг», ТД «Школьник», ТД «Урал», ЗКГУ им. М.Утемисова, завод «Омега», Курени, ДВД ЗКО, ЖД вокзал, п.Деркул, Селекционный, - говорится в сообщении. Ориентировочное отключение водопровода: 11 апреля с 23.00 до 6.00 12 апреля.