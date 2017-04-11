По словам акима Каратобинского района Асхата ШАХАРОВА, гибель скота началась около двух недель назад. - На сегодняшний день погибло 6 голов КРС. Анализы отправлены на лабораторные исследования. На месте работает ветеринарная группа из 11 человек. По предварительным диагнозам ветеринаров, это может быть пастереллез. Все необходимые меры принимаются, ситуация под контролем, - отметил Асхат ШАХАРОВ.