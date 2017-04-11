Фото с zello_atyrau О происшествии рассказала руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. — 10 апреля в 23.10 на пульт 112 единой дежурной диспетчерской службы областного департамента по ЧС поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в помещении супермаркета, расположенного в доме № 28 по ул.Кунанбаева. Прибывшие на место сотрудники провели эвакуацию персонала супермаркета и жильцов дома. в общей сложности более 50 человек, — сообщила Гульназира МУХТАРОВА. Видео очевидца: oF0d-GOnZrs При осмотре предполагаемого места происшествия никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на чердаке дома № 28 был обнаружен и задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который дал признательные показания о том, что позвонил дежурным и дал ложное сообщение. -У мужчины изъято вещественное доказательство — сотовый телефон, личность подозреваемого установлена. Им оказался молодой человек 1989 года рождения, проживающий в этом доме, парень ранее был судим. Проводится досудебное расследование по статье 273 УК, «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».