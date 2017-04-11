США Майами с 23 июля по 13 августа 2017 Осталось 4 места Участники поездки - дети от 13 до 18 лет. За три недели ребята получат 60 уроков английского языка в школе TLA и зарядятся массой впечатлений от экскурсий и развлекательной программы. Поездка в Орландо и Key West (самый южный город США), посещение студии Universal, бейсбольной игры и еще много интересного запланировано для участников программы. Трехразовое горячее питание и проживание в люксовой гостинице The Embassy Suites также включено в стоимость. Школьный автобус будет сопровождать нас в течение всех трех недель. Оплачивается отдельно: поездка за визой в Астану, визовый сбор около 55 000 тенге, перелет в Майами.

Англия Борнмут с 25 июня по 16 июля, 2017 Осталось 5 мест Возраст участников – с 10 лет и старше. 4 часа английского в день в Cavendish School of English и языковая среда значительно повысят уровень английского. 12 экскурсий, несколько поездок в Лондон и Оксфорд, поездка в парк аттракционов Thorpe Park, спортивные мероприятия и многое другое планируется для наших ребят. В стоимость программы включено одноместное проживание в новой резиденции, трехразовое питание, трансфер, медицинская страховка, визовый сбор. Оплачивается отдельно: перелет в Лондон.

Чехия, Прага с 1 по 30 июля, 2017 Осталось 6 мест У наших ребят есть прекрасная возможность целый месяц пожить в прекрасной Праге. 100 уроков английского языка в языковой академии MSM Academy, экскурсии по Чехии, поездка в самый большой зоопарк Европы, прогулки на теплоходе, вечеринки и многое другое не дадут скучать нашей группе. Проживание в студенческой резиденции, двухразовое горячее питание, визовый сбор, медицинская страховка входят в стоимость поездки. Принять участие в программе могут дети от 14 лет. Оплачивается отдельно: перелет в Прагу, обеды. Визовая комиссия в Уральске! Регистрация до 1 мая. Бронирование 918-022, 8-778-320-54-46, 8-775-884-64-19 (WhatsАpp)

Подать документы на визу в Уральске могут все желающие. Для этого нужно прийти в Destination и зарегистрироваться. Принимаем документы на визу в следующие страны: Англия, Чехия, Венгрия, Греция, Дания, Литва, Австрия. Прием заявок – до 10 мая.

- Мы всегда стараемся подготовить очень насыщенные, интересные и полезные программы. Дети совмещают отличный отдых и изучение английского в языковой среде, - говорит директор языковой школы Роман Лушаков.Наша группа на Beverly Hills.Наши ученики с королевской семьей в музее Мадам Тюссо.- Чтобы подать документы на визу, мы с группой ездили в Астану. Затрачивались средства на перелет и проживание, и ребятам приходилось пропускать несколько дней в школе, - рассказывает руководитель поездок в США и Чехию Лилия Гайсина. - В этом году языковая школа Destination приглашает визовую комиссию Англии и Чехии в Уральск. Это значительно сэкономит время и деньги участников поездок.На правах рекламы.