Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по результатам проверки прокуратурой Зеленовского района были выявлены факты проживания должностных лиц в государственном жилищном фонде без арендной оплаты. - Проживали в госжилье и не оплачивали аренду руководитель отдела образования района Серик САФИУЛЛИН и участковый инспектор полиции СЕРГАЗИЕВ М.Т, - рассказали в областной прокуратуре. Кроме того, прокуроры отметили, что акимат необоснованно предоставил чиновникам жилые помещения вне очереди. Произошло это из-за того, что долгое время ответственные лица не проводили инвентаризацию жилищного фонда и списка очередников. По акту надзора прокуратуры Зеленовского района к ответственности привлечено 10 должностных лиц, в том числе три руководителя.