Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, для обеспечения открытости и транспарентности по поручению Алтая КУЛЬГИНОВА заседания регионального координационного совета по ЗКО (субсидии, гранты для предпринимателей) и заседания комиссии по распределению субсидий агропромышленного комплекса теперь будут транслировать онлайн на официальном сайте областного акимата. Стоит отметить, что предложение глава региона озвучил еще во время отчётной встречи перед населением в этом году. - Предприниматели и жители должны быть в курсе о финансировании и субсидиях. Заседания, где есть человеческие контакты или факторы, вызывающие у народа сомнения, должны проходить в онлайн режиме. Население должно знать, куда тратятся деньги, выделенные из средств государства, - заявил тогда Алтай КУЛЬГИНОВ.