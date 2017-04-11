В 2016 году бруцеллезом заболели 25 человек, с начала этого года от животных заразились трое, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления ветеринарии ЗКО Казбек ТАШИМОВ, сейчас по области в неблагополучных пунктах по бруцеллезу проводятся исследования. - Три пункта по бруцеллезу КРС находятся в Жангалинском районе и один - в Теректинском районе. Кроме того, четыре неблагополучных пункта по бруцеллезу МРС находятся в Бурлинском, два - в Казталовском и один в Жангалинском районах, - пояснил Казбек ТАШИМОВ.- Всего на проведение ветеринарных мероприятий выделено 744 млн тенге и на выплату компенсаций владельцам животных, положительно реагирующим на бруцеллез, - 94 млн тенге. По словам руководителя управления ветеринарии ЗКО, одна из главных причин вспышек инфекций - это бесконтрольное перемещение скота. - Зачастую люди приобретают скот и не ставят на учет у ветеринаров. А когда исследования начинаются, выясняется, что скот был куплен в другой области или подарен. Хозяевам необходимо быть более ответственнее, - заключил Ташимов. На сегодняшний день в область поступило 2,8 млн доз вакцин, в том числе от нодулярного дерматита КРС - 304,9 тысяч доз.