Фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления ветеринарии ЗКО Казбек ТАШИМОВ, сейчас по области в неблагополучных пунктах по бруцеллезу проводятся исследования. - Три пункта по бруцеллезу КРС находятся в Жангалинском районе и один - в Теректинском районе. Кроме того, четыре неблагополучных пункта по бруцеллезу МРС находятся в Бурлинском, два - в Казталовском и один в Жангалинском районах, - пояснил Казбек ТАШИМОВ.- Всего на проведение ветеринарных мероприятий выделено 744 млн тенге и на выплату компенсаций владельцам животных, положительно реагирующим на бруцеллез, - 94 млн тенге. По словам руководителя управления ветеринарии ЗКО, одна из главных причин вспышек инфекций - это бесконтрольное перемещение скота. - Зачастую люди приобретают скот и не ставят на учет у ветеринаров. А когда исследования начинаются, выясняется, что скот был куплен в другой области или подарен. Хозяевам необходимо быть более ответственнее, - заключил Ташимов. На сегодняшний день в область поступило 2,8 млн доз вакцин, в том числе от нодулярного дерматита КРС - 304,9 тысяч доз.