Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления ветеринарии Казбек ТАШИМОВ, факт заболевания сибирской язвой был зарегистрирован в Казталовском районе в Теренкольском сельском округе. - В 2016 году был зарегистрирован падеж 1 головы КРС. Очаг по сибирской язве сразу был локализован. Никто из людей не заразился, - отметил Казбек ТАШИМОВ. Кроме того, в 2016 году были зарегистрированы 25 очагов по особо опасным инфекционным болезням скота. Среди них 13 очагов по бешенству, 2 очага по пастереллезу, 8 - по эмфизематозному карбункулу, и 1 - по инфекционному ринотрахеиту.