География участников представлена 20 странами, среди которых страны Евразийского экономического союза, Финляндия, Италия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Дания, Турция, Польша, Хорватия, Китай, Украина, Азербайджан, Израиль, Оман и другие.Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ поприветствовал участников и пожелал им плодотворной работы в рамках форума «ATYRAU INVEST 2017», отметив, что данная площадка является отличным инструментом для создания и укрепления сотрудничества между бизнесменами и инвесторами.Атырауская область на протяжении нескольких лет остается лидером среди регионов по привлечению инвестиций, в том числе внешних.Так, по итогам 2016 года объем инвестиций составил более 2 трлн. тенге или более 25% от всего объема привлеченных инвестиций в страну.В рамках программы индустриализации на территории Атырауской области в 2016 году реализовано 7 проектов на общую сумму 2,8 млрд. тенге. Наиболее значимыми проектами стали: запуск производства уплотнительных прокладок, завода по производству кабельных лотков и электрических щитов, организация производства электротехнического оборудования, расширение мощности завода по производству оптического кабеля, хлебозавода и завода по производству болтовых соединений. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию 4 проектов на сумму 11,8 млрд. тенге, а именно: организация производства металлоконструкций с использованием методов роботосварки, запуск фармацевтического завода, запуск рыбоводного садкового хозяйства и завода по производству макаронных изделий. Кроме того, в данный момент в области реализуется порядка 20 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики на сумму свыше 14 трлн. тенге с созданием более 20 000 рабочих мест, среди которых есть проекты с вложением иностранных инвестиций. По итогам 2016 года объем промышленного производства составил 4,4 трлн. тенге.