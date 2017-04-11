Среднесуточная температура воздуха на сегодняшний день составляет 6,5 градусов тепла, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам технического директора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурбулата ЖУМАЛИЕВ, чтобы отключить отопление в квартирах Уральска необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха составляла не менее 10 градусов тепла. - У нас заключен договор с "Казгидрометом", они нам говорят среднесуточную температуру воздуха. Вчера, 10 апреля, этот показатель был равен 6,5 градусам. Теперь будем проводить расчеты 12 и 13 апреля. Как только температура достигнет нормы, тепло в квартирах мы отключим, - пояснил Нурбулат ЖУМАЛИЕВ. Стоит отметить, что в Уральске уже несколько дней стоит теплая погода, температура воздуха днем достигает +15 градусов.