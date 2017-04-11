Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам технического директора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурбулата ЖУМАЛИЕВ, чтобы отключить отопление в квартирах Уральска необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха составляла не менее 10 градусов тепла. - У нас заключен договор с "Казгидрометом", они нам говорят среднесуточную температуру воздуха. Вчера, 10 апреля, этот показатель был равен 6,5 градусам. Теперь будем проводить расчеты 12 и 13 апреля. Как только температура достигнет нормы, тепло в квартирах мы отключим, - пояснил Нурбулат ЖУМАЛИЕВ. Стоит отметить, что в Уральске уже несколько дней стоит теплая погода, температура воздуха днем достигает +15 градусов.