Жители снесенного аварийного дома по Деповской уже более двух лет ждут, пока построят для них новый дом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2015 году был заключен трехсторонний договор о том, что на месте ветхого аварийного дома в районе школы №8 по улице Второй километр компания "СВ плюс" построит новый многоквартирный дом.  Однако, жители снесенного аварийного дома бьют тревогу: прошло уже более двух лет, а строительство нового дома только началось. Как рассказал заместитель акима города Рустем ЗАКАРИН, в 2015 году на основании закона о местном государственном управлении был начат пилотный проект по сносу аварийных домов.  Дома по улице Деповской представляли угрозу и требовалось срочное переселение жильцов. - В любой момент могло произойти обрушение дома. Работу начали вести два застройщика "Болашак-Т" и "СВ плюс". На сегодня у "Болашак-Т" строительство дома практически завершено, остались отделочные работы. Летом этого года планируется заселение данного дома жильцами аварийных домов, - рассказал замакима города. - "СВ плюс" еще ведет работы, подрядчик обещал до конца года завершить их. Надеемся, что вскоре жильцы получат свои квартиры. По словам Рустема ЗАКАРИНА, трёхсторонний договор заключен законно: на основании меморандума с акиматом города между подрядчиками, жильцами и отделом ЖКХ. - Там соблюдены все принципы государственно-частного партнерства, но этот проект не ГЧП, потому что закон вышел чуть позже.  К тому же, остро стоял вопрос о жизни людей, поэтому мы торопились. Есть заключение комиссии по ЧС, дома официально признаны аварийными. Также в договоре прописаны ответственности сторон, и если "СВ плюс" не выполнит свои обязательства, то будут приняты меры в рамках закона, - пояснил замакима. Как рассказал Рустем ЗАКАРИН, ситуация с затяжным строительством образовалась  в связи с финансовыми затруднениями застройщика. - Ущерб жителям "СВ плюс" будет восстанавливать в рамках правового поля. Акимат не имеет право проверять финансовые ресурсы частного предпринимателя, - поясняет замакима. - В Уральске 43 дома официально признаны аварийными, и по ним нужно проводить работу. Программа будет продолжена, это хороший проект, в котором сразу решается вопрос аварийного жилья. Кристина КОБИНА