Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2015 году был заключен трехсторонний договор о том, что на месте ветхого аварийного дома в районе школы №8 по улице Второй километр компания "СВ плюс" построит новый многоквартирный дом. Однако, жители снесенного аварийного дома бьют тревогу: прошло уже более двух лет, а строительство нового дома только началось. Как рассказал заместитель акима города Рустем ЗАКАРИН, в 2015 году на основании закона о местном государственном управлении был начат пилотный проект по сносу аварийных домов. Дома по улице Деповской представляли угрозу и требовалось срочное переселение жильцов. - В любой момент могло произойти обрушение дома. Работу начали вести два застройщика "Болашак-Т" и "СВ плюс". На сегодня у "Болашак-Т" строительство дома практически завершено, остались отделочные работы. Летом этого года планируется заселение данного дома жильцами аварийных домов, - рассказал замакима города. - "СВ плюс" еще ведет работы, подрядчик обещал до конца года завершить их. Надеемся, что вскоре жильцы получат свои квартиры. По словам Рустема ЗАКАРИНА, трёхсторонний договор заключен законно: на основании меморандума с акиматом города между подрядчиками, жильцами и отделом ЖКХ. - Там соблюдены все принципы государственно-частного партнерства, но этот проект не ГЧП, потому что закон вышел чуть позже. К тому же, остро стоял вопрос о жизни людей, поэтому мы торопились. Есть заключение комиссии по ЧС, дома официально признаны аварийными. Также в договоре прописаны ответственности сторон, и если "СВ плюс" не выполнит свои обязательства, то будут приняты меры в рамках закона, - пояснил замакима. Как рассказал Рустем ЗАКАРИН, ситуация с затяжным строительством образовалась в связи с финансовыми затруднениями застройщика. - Ущерб жителям "СВ плюс" будет восстанавливать в рамках правового поля. Акимат не имеет право проверять финансовые ресурсы частного предпринимателя, - поясняет замакима. - В Уральске 43 дома официально признаны аварийными, и по ним нужно проводить работу. Программа будет продолжена, это хороший проект, в котором сразу решается вопрос аварийного жилья.