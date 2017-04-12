Как заявляют специалисты, дефицит газа в Уральске вызван тем, что официально в городе зарегистрировано 7091 машин, которые в качестве топлива используют газ, именно на это количество в нашу область завозят голубое топливо, однако на деле таких машин гораздо больше, и все они заправляются на АЗС, отсюда и происходит нехватка топлива. - Хотелось бы предупредить наших граждан, что за данное правонарушение, согласно административному кодексу РК, предусматривается штраф в размере 15 МРП. Помимо этого, запрещается эксплуатация автомобиля до устранения нарушения, - сообщил заместитель командира батальона МПС ДВД ЗКО Берик ДЮСЕГАЛИЕВ.